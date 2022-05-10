В Харьковскую область начали подавать электроэнергию из Белгорода

В Харьковскую область стало поступать электричество из Белгородской области, высоковольтные линии подключили 8 мая в 15:00 в Купянском, Двуречанском и Великобурлукском районах. Об этом говорится 10 мая в релизе, поступившем «Известиям».

С апреля электроснабжение Купянска Харьковской области и окружающих его районов со стороны Украины было прекращено. Без электроснабжения оставались более 120 тыс. жителей в семи административных районах, а электроснабжение жилых кварталов Купянска осуществлялось по графику поочередно, с перерывом каждые четыре часа.

Правительство России решило восстановить электроснабжение потребителей части Харьковской области от энергетической системы России.

«Между энергосистемами Белгородской и Харьковской областей существовали линии связи — воздушные линии электропередачи, которые взаимно обеспечивали резервное электроснабжение потребителей. В 2002 году в условиях ухудшения взаимоотношений между Россией и Украиной указанные линии были демонтированы», — уточняется в релизе.

ПАО «Россети» и белгородские энергетики в период с 29 апреля по 8 мая построили линию электропередачи 110 кВ, соединяющую две энергосистемы. Создана воздушная линия общей протяженностью 5,2 км в двухцепном исполнении.

«В работах были задействованы 57 человек и 30 единиц техники. В результате со стороны Российской Федерации по постоянной схеме подано напряжение на 16 высоковольтных трансформаторных подстанций 110 кВ», — говорится в сообщении.

В настоящее время подача электричества осуществляется жителям Купянска и еще более 200 населенных пунктов Харьковской области.

«Меня переполняют эмоции. Мы сейчас получили определенную поддержку в виде новых высоковольтных линий, по которым идёт электроэнергия мощностью 45 мегаватт из Российской Федерации», — сказал мэр Купянска Геннадий Мацегора.

По его словам, жители города будут постоянно получать свет, возобновил работу водоканал, продолжат работу больница, хлебозавод, роддом и вся необходимая инфраструктура.

«А самое главное, люди будут заниматься своими первостепенными заботами — растить детей и ухаживать за огородом. Даже в это не простое для всех время хочется, чтобы люди чувствовали себя комфортно», —заключил он.

Ранее объекты инфраструктуры и другие жизненно важные социальные объекты обеспечивались электроэнергией при помощи дизельных генераторов. Сейчас электричество на все объекты подается в полном объеме с территории Российской Федерации.

9 мая силами российских специалистов бесперебойная подача электроэнергии также была организована в Боровском, Шевченковском, а также в части Изюмского и Балаклейского районах.