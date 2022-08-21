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Гастрофестиваль «Шаньгафест» в Коми собрал мастеров этнических кухонь

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В Коми в выходные, 20 и 21 августа, накануне празднования Дня Республики Коми, состоялся V гастрономический фестиваль финно-угорских народов «Шаньгафест». В кулинарном празднике, который прошел в Финно-угорском этнокультурном парке, принимали участие мастера кухни из разных регионов страны.

Мероприятие стало масштабным событием в сфере гастрономического туризма, пишет ИА «Комиинформ». Блюда представили коми, ижоры, саамы, удмурты и народы Мордовии (эрзя и мокша). На протяжении двух дней фестиваля проходили мастер-ужины и мастер-обеды ижорской, карельской, удмуртской, мордовской, марийской, саамской кухонь. В этнопарке села Ыб развернулись открытие площадки. Там работали ярмарка и гастрономические дома.

Ранее сообщалось, что туристы из Усть-Куломского района Коми открыли новый маршрут — сплав по реке Нем. Туристы из Пожега, Вольдино, Усть-Кулома, Югыдъяга и Деревянска на трех катамаранах стартовали от устья реки Зорич, которая впадает в Нем. Прохождение маршрута заняло два дня. Оно завершилось возле Немского моста в Югыдьяге.

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