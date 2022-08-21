Подрыв машины с дочерью Дугина попал на видео

Момент подрыва автомобиля, в котором находилась дочь российского философа и политолога Александра Дугина Дарья, попал на видео. Судя по кадрам, которые есть в распоряжении «Известий», взрыв произошел в 21:35 мск.

На ролике видна проезжая часть дороги рядом с местом, где взорвалась машина. В момент взрыва деревья рядом с дорогой осветила яркая вспышка.

Ранее в воскресенье источник рассказал «Известиям», что в убийстве Дугиной российские правоохранители подозревают украинские спецслужбы. Мотивом убийства стала общественная деятельность погибшей.

Также в воскресенье сам Дугин рассказал, что он и его дочь в последнее время получали угрозы со стороны украинских националистов. По его словам, угрозы поступали через соцсети, но они не придавали таким сообщениям значения.

После гибели дочери Дугин был госпитализирован в одну из больниц Москвы.

В настоящее время изучаются видеорегистраторы машин, припаркованных рядом с местом проведения фестиваля «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово. Там находился внедорожник погибшей до взрыва. На парковке последние две недели не работали камеры.

Исполнители подрыва машины Дугиной следили за ней и могли заложить взрывное устройство в момент, когда журналистка с отцом находились на фестивале.

Дарья Дугина (Платонова) вечером 20 августа на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Дугина погибла мгновенно.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» допустил, что Дугину и его дочери могли отомстить за поддержку спецоперации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную причастность Киева к смерти девушки, заявила, что если подтвердится «украинский след», то тогда «речь нужно вести о политике государственного терроризма».

Правоохранители полагают, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), оно будет передано в центральный аппарат СКР.