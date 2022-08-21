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В Германии назвали слова об эффективности санкций против РФ абсурдом

Депутат бундестага Пельманн: заявления о большем вреде санкций России, чем ФРГ, абсурдны
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Депутат Левой партии ФРГ Зерен Пельманн назвал абсурдным утверждение, что санкции вредят России больше, чем Германии. Об этом 21 августа сообщило немецкое агентство Dpa на своей странице в Twitter.

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По словам депутата, он получил ответ от федерального министерства экономики страны на свой запрос. В документе утверждается, что антироссийские санкции якобы эффективны и в 2022 году экономический спад в РФ может составить 15%. Депутат назвал данную оценку сомнительной.

«Для правительства Германии продолжать утверждать, что санкции больше навредят России, чем нам, абсурдно», — сказал политик.

Он потребовал от немецкого кабмина честного подсчета последствий от санкций. Пельманн также обратил внимание, что власти РФ от санкций почти не пострадали, а вот Германия лишилась энергоносителей. Разрушение частных хозяйств Германии и ее производства Украине не поможет, констатировал парламентарий.

Ранее 21 августа вице-спикер парламента ФРГ Вольфганг Кубицки призвал запустить «Северный поток – 2». По его мнению, это поможет спасти экономику страны. Он отметил, что если газ начнет поступать, то Германия наполнит все газовые хранилища и в ближайшие месяцы сможет стать полностью независимой от поставок газа, так как организует поставки газа из других стран.

12 августа вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов.

Ряд чиновников ФРГ призвали граждан страны к разным способам экономии энергоресурсов на фоне сокращения поставок энергоресурсов из России.

19 августа российский «Газпром» предупредил, что поставки по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В июне поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для газопровода, которые возникли из-за антироссийских санкций.

Российская компания не могла вернуть агрегат с техобслуживания в Канаде. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в РФ и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. Однако Россия не может забрать агрегат из-за отсутствия доказательств, что он не попадет под действие санкций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Однако в итоге сами столкнулись с их последствиями. Экономисты предупреждают Европу о риске рецессии, цены на продукты и бензин во многих европейских государствах и в США побили многолетние рекорды, как и инфляция.

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