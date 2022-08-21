В Германии назвали слова об эффективности санкций против РФ абсурдом
Депутат Левой партии ФРГ Зерен Пельманн назвал абсурдным утверждение, что санкции вредят России больше, чем Германии. Об этом 21 августа сообщило немецкое агентство Dpa на своей странице в Twitter.
По словам депутата, он получил ответ от федерального министерства экономики страны на свой запрос. В документе утверждается, что антироссийские санкции якобы эффективны и в 2022 году экономический спад в РФ может составить 15%. Депутат назвал данную оценку сомнительной.
«Для правительства Германии продолжать утверждать, что санкции больше навредят России, чем нам, абсурдно», — сказал политик.
Он потребовал от немецкого кабмина честного подсчета последствий от санкций. Пельманн также обратил внимание, что власти РФ от санкций почти не пострадали, а вот Германия лишилась энергоносителей. Разрушение частных хозяйств Германии и ее производства Украине не поможет, констатировал парламентарий.
Ранее 21 августа вице-спикер парламента ФРГ Вольфганг Кубицки призвал запустить «Северный поток – 2». По его мнению, это поможет спасти экономику страны. Он отметил, что если газ начнет поступать, то Германия наполнит все газовые хранилища и в ближайшие месяцы сможет стать полностью независимой от поставок газа, так как организует поставки газа из других стран.
12 августа вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов.
Ряд чиновников ФРГ призвали граждан страны к разным способам экономии энергоресурсов на фоне сокращения поставок энергоресурсов из России.
19 августа российский «Газпром» предупредил, что поставки по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В июне поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для газопровода, которые возникли из-за антироссийских санкций.
Российская компания не могла вернуть агрегат с техобслуживания в Канаде. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в РФ и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. Однако Россия не может забрать агрегат из-за отсутствия доказательств, что он не попадет под действие санкций.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Однако в итоге сами столкнулись с их последствиями. Экономисты предупреждают Европу о риске рецессии, цены на продукты и бензин во многих европейских государствах и в США побили многолетние рекорды, как и инфляция.