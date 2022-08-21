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В бундестаге призвали запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики

Вице-спикер бундестага призвал запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики
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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Reinhardt
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Вице-спикер парламента ФРГ Вольфганг Кубицки призвал запустить «Северный поток – 2», по его мнению, это поможет спасти экономику страны, направить больше средств Украине и эффективней использовать поставки газа из других стран. Об этом он написал 21 августа в комментарии для сайта газеты Welt.

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По словам политика, он понимает тех, кто призывает к полному отказу от углеводородов из России. Однако эта мера не влияет на российский бюджет, отметил Кубицки. Он обратил внимание, что спецоперация России по защите Донбасса продолжается, в то время как граждане Германии должны экономить на всем.

«Газовое эмбарго с нашей стороны было бы в данный момент безответственным. Тому, кто следует за мной в этом отношении, будет трудно объяснить, почему мы держим трубопровод закрытым , в то время как мы даже добиваемся освобождения от санкций для турбины «Северного потока», — продолжил политик.

Он отметил, что если газ начнет поступать по «Северному потоку – 2», то Германия наполнит все газовые хранилища и в ближайшие месяцы сможет стать полностью независимой от поставок газа, так как организует поставки газа из других стран. После этого Кубицки счел допустимым прекратить покупку российских ресурсов.

19 августа российский «Газпром» предупредил, что поставки по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. До этого, в середине июня, поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для газопровода, которые возникли из-за антироссийских санкций.

Российская компания не могла вернуть агрегат с техобслуживания в Канаде. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в РФ и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.

Германия настаивает на том, чтобы российская сторона забрала агрегат, однако документы, которые подтверждают, что турбина не попадает под действие санкций, не предоставлены. Одновременно ФРГ не намерена запускать в работу газопровод «Северный поток – 2»

12 августа вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов.

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