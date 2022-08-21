Клишас призвал наказать причастных к гибели Дугиной

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас выразил соболезнования философу Александру Дугину в связи с гибелью его дочери Дарьи. Об этом в воскресенье, 21 августа, он сообщил в своем Telegram-канале.

«Александру Дугину глубочайшие соболезнования», — написал он.

Клишас также призвал привлечь к ответственности и исполнителей, и заказчиков, «где бы они не находились».

Ранее в этот день появились кадры сгоревшей после взрыва машины дочери философа Александра Дугина Дарьи. От машины остался один остов.

До этого следователи осмотрели автомобиль для обнаружения возможного места закладки взрывчатки.

Как сообщил друг погибшей Сергей Александров в беседе с «Известиями», девушка признавалась ему, что ей угрожали.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования и обвинил в смерти дочери известного философа Александра Дугина «террористов украинского режима». Он добавил, что, пытаясь ликвидировать Дугина, они взорвали его дочь.

Кроме того, стало известно, что на Александра Дугина было опубликовано досье на сайте «Миротворец».

В ночь на воскресенье в Московской области в районе поселка Большие Вяземы неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина 1992 года рождения.

Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Сам Дугин одним из первых прибыл на место происшествия. Он ехал следом за дочерью и буквально стал свидетелем ее гибели.