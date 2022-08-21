Из-за обмеления Дуная показались остовы кораблей времен Второй мировой войны

Река Дунай обмелела в Европе, что привело к тому, что из-под воды показались остовы военных кораблей времен Второй мировой войны. Об этом в субботу, 20 августа, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что в районе сербского Прахова были обнаружены останки 20 военных кораблей, которые затонули на дне реки в 1944 году, когда войска нацисткой Германии отступали от сил СССР.

При этом издание уточняет, что на кораблях остались боеприпасы, которые могут угрожать судоходству в этом районе. Эксперты подсчитали, что для утилизации останков необходимо примерно €29 млн.

Причиной обмеления реки стала рекордная жара и засуха в Европе.

Накануне на юго-западе Уэльса объявили засуху после продолжительной жары. Агентство природных ресурсов Уэльса (NRW) подчеркнуло, что общественность и предприятия в пострадавших от засухи районах должны внимательно относиться к нагрузке на водные ресурсы и использовать воду с умом.

До этого, 17 августа, стало известно, что река Истрецка, питавшая водой болгарский город Своге и еще несколько населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от Софии, неожиданно пересохла, оставив без воды более 12 тыс. человек.

Накануне доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал «Известиям», что в древние времена, когда пересыхали реки, люди устанавливали так называемые «голодные» камни, это явление не относится к числу необычных. Так он прокомментировал информацию из зарубежных СМИ о том, что в Европе из-за засухи на поверхности пересохших рек стали обнаруживаться «голодные» камни с датами и отметками уровня воды.

На этот раз подобные камни нашли на высохших участках русла реки Рейн. По словам экспертов, это первый раз, когда в Нидерландах зафиксировали настолько слабую мощность водного потока. Специалисты выражают большую обеспокоенность из-за нехватки воды.

Ранее, 9 августа, в программе Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus сообщили, что минувший июль признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. В нескольких странах были побиты температурные рекорды, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.

5 августа власти города Бютт в Швейцарии попросили жителей не наполнять бассейны и не мыть машины в целях экономии воды. Отмечается, что решение принято из-за беспрецедентной жары, повлиявшей на уровень воды в реке Лонгайг.

В тот же день газета The Guardian сообщила, что в Великобритании исток Темзы впервые в истории пересох в результате засухи из-за высоких температур. Кроме того, к минимальным значениям приблизился уровень воды в реке Рейн в Нидерландах.