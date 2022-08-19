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На юго-западе Уэльса объявили засуху после продолжительной жары

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Фото: Getty Images/Matthew Horwood
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На юго-западе Уэльса объявили засуху после продолжительной жары. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает агентство природных ресурсов Уэльса (NRW).

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«После продолжительного периода засушливой погоды агентство природных ресурсов Уэльса подтвердило, что был пройден триггерный порог для того, чтобы объявить засуху в юго-западном Уэльсе», — говорится в сообщении.

Агенство подчеркнуло, что общественность и предприятия в пострадавших от засухи районах должны внимательно относиться к нагрузке на водные ресурсы и использовать воду с умом.

В остальной части Уэльса также сохраняется сухая погода, отметили в NRW.

11 августа газета The Times писала, что аномальная жара в Великобритании может повлиять на рост показателя избыточной смертности. Отмечалось, что в ближайшие дни в некоторых регионах королевства температура достигнет +37 градусов.

4 августа в Великобритании исток Темзы впервые в истории пересох в результате засухи из-за высоких температур. По словам директора по вопросам политики и науки природоохранной организации Rivers Trust Роба Коллинза, в условиях меняющегося климата частота и серьезность периодов засухи и нехватка воды будут усиливаться.

Согласно материалам на сайте программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2022 года стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Температурные рекорды побиты, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.

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