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Швейцарцев попросили ограничить потребление воды

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Фото: ТАСС/DPA/Thomas Eisenhuth
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Власти города Бютт в Швейцарии попросили жителей не наполнять бассейны и не мыть машины в целях экономии воды. Об этом 4 августа сообщило местное радио RTN.

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«Муниципальный совет <…> призывает жителей ограничить потребление воды из-за высоких температур. Рекомендуется не наполнять бассейны, не мыть машины и не поливать сады. Также желательно предпочесть душ ваннам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято из-за беспрецедентной жары, повлиявшей на уровень воды в реке Лонгайг.

В тот же день газета The Guardian сообщила, что в Великобритании исток Темзы впервые в истории пересох в результате засухи из-за высоких температур. По словам директора по вопросам политики и науки природоохранной организации Rivers Trust Роба Коллинза, исток реки сместился от официальной начальной точки за пределами Сайренчестера во время продолжающейся сухой погоды и теперь находится более чем в 8 км вниз по течению.

Этим летом в Европе установилась аномальная жара. Во Франции, Испании, Италии бушуют лесные пожары. В Великобритании зафиксировали температурные рекорды. Из-за жары 18 июля одна из крупнейших в стране баз военно-воздушных сил «Брайз-Нортон» вышла из строя. При этом ЕС призывает граждан экономить электроэнергию на фоне решения отказаться от части российских энергоресурсов. В том числе граждан просят ограничить использование кондиционеров и горячей воды.

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