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В Великобритании впервые в истории из-за жары пересох исток Темзы

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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В Великобритании исток Темзы впервые в истории пересох в результате засухи из-за высоких температур. Об этом сообщила 4 августа газета The Guardian.

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По словам директора по вопросам политики и науки природоохранной организации Rivers Trust Роба Коллинза, исток реки сместился от официальной начальной точки за пределами Сайренчестера во время продолжающейся сухой погоды и теперь находится более чем в 8 км вниз по течению.

«В условиях нашего меняющегося климата мы можем ожидать, что частота и серьезность таких периодов засухи и нехватка воды будут усиливаться», — сказал он.

Длина Темзы составляет 330 км. Река начинается в Глостершире и впадает в Северное море.

В стране 15 июля объявили максимальный («красный») уровень опасности из-за жары. С 18 до 24 июля температура воздуха в регионах превысила 30 градусов, а в некоторых местах достигла 40 градусов. До этого рекордно высокая температура в Великобритании была зафиксирована в Кембриджском ботаническом саду 25 июля 2019 года — 38,7 градуса.

Из-за рекордных температур 18 июля одна из крупнейших в стране баз военно-воздушных сил «Брайз-Нортон» вышла из строя. На ней фактически расплавилась взлетно-посадочная полоса.

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