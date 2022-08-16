Эколог раскрыл значение «голодных» камней в пересохших реках Европы

В древние времена, когда пересыхали реки, люди устанавливали так называемые «голодные» камни, это явление не относится к числу необычных. Об этом «Известиям» рассказал доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Так он прокомментировал информацию из зарубежных СМИ о том, что в Европе из-за засухи на поверхности пересохших рек стали обнаруживаться «голодные» камни с датами и отметками уровня воды. Как пишет нидерландская газета NU, такие послания указывают на скорые засухи и голод.

На этот раз подобные камни нашли на высохших участках русла реки Рейн. По словам экспертов, это первый раз, когда в Нидерландах зафиксировали настолько слабую мощность водного потока. Специалисты выражают большую обеспокоенность из-за нехватки воды.

«Это не что-то необычное. «Голодные» камни — это знаки, которые установили в древние времена, когда реки пересыхали. Раньше целиком зависели от земледелия, и если воды нет, то у народа голод. Сейчас все адаптировалось к современным реалиям. Если в одной стране неурожай, то привезут из другой. Обычный гражданин может этого и не заметить. Если смотреть большой период времени, то периодически в этих реках уровень воды снижается и повышается. Естественно, более комфортно при нормальном уровне воды, когда реки полноводные. Чем они более полноводны, тем больше могут орошать вокруг себя, что важно для сельского хозяйства», — пояснил Пинаев.

Специалист объяснил опасность снижения уровня воды в реках. Так, по его словам, раньше в реки сливалось множество отходов, как например, ртуть — в древности люди еще не знали о вреде таких веществ.

«То есть в водоемах накапливалось историческое загрязнение — накопленный экологический ущерб. Теперь количество воды уменьшилось, предположим, в 5-10 раз и, увеличилась концентрация вредных веществ в заданном объеме. До этого она была ниже предельной концентрации, но стала выше», — рассказал эколог.

Он отметил, что в результате рыбы оказываются в несвойственных им условиях — ранее они жили на дне, где вода прогревалась, и привыкли к определенной температуре. Теперь воды стало меньше, и этот показатель температуры изменился, что могло повлиять негативно, поскольку животные не могут так быстро адаптироваться.



«Есть еще такой важный параметр, как насыщенность воды кислородом. Это то, чем рыба дышит. Сейчас она упала. Вода прогрелась, растения, которые выделяют кислород, плохо себя чувствуют. Это могло повлиять на то, что по брегам валяется мертвая рыба. По возможности эту рыбу нужно собирать и правильно утилизировать. Если концентрация вредных веществ высокая, то ее нужно на полигон твердых коммунальных отходов, а если запредельная концентрация, ее нужно утилизировать как особо опасные отходы», — подчеркнул Пинаев.

Как указал эколог, теоретически для поднятия уровня воды в реках можно использовать запасы из водохранилищ. Также исправить ситуацию помогут тщательный контроль всех параметров.



«Нужно на каждой трубе, которые втекают в водоемы, поставить датчик, чтобы он в режиме реального времени контролировал все параметры. Но это большие экономические затраты. Должна пройти огромная проверка по всем странам Евросоюза. Раз уж уровень воды понижен, нужно заняться очисткой русел рек. Тогда вполне возможны и археологические открытия. Нужна рекультивация водоемов», — добавил эксперт.

9 августа в программе Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus сообщили, что минувший июль признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. В нескольких странах были побиты температурные рекорды, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.

Ранее, 5 августа, власти города Бютт в Швейцарии попросили жителей не наполнять бассейны и не мыть машины в целях экономии воды. Отмечается, что решение принято из-за беспрецедентной жары, повлиявшей на уровень воды в реке Лонгайг.

В тот же день газета The Guardian сообщила, что в Великобритании исток Темзы впервые в истории пересох в результате засухи из-за высоких температур. Кроме того, к минимальным значениям приблизился уровень воды в реке Рейн в Нидерландах.