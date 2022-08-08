В Нидерландах уровень воды в Рейне опустился до минимума из-за засухи

Уровень воды в реке Рейн в Нидерландах приблизился к минимальному из-за изменения климата. Об этом сообщила Еврокомиссия в своем Twitter-аккаунте 8 августа.

В ЕК отметили, что засуха и пожары больше всего сыграли свою роль в изменении климата в Европе, добавив, что зеленый переход «позволит решить эту проблему в корне».

Кроме того, в публикации также предоставлены фотографии со спутниковой системы, на которых запечатлено состояние реки.

Ранее, 5 августа, власти города Бютт в Швейцарии попросили жителей не наполнять бассейны и не мыть машины в целях экономии воды. Отмечается, что решение принято из-за беспрецедентной жары, повлиявшей на уровень воды в реке Лонгайг.

В тот же день газета The Guardian сообщила, что в Великобритании исток Темзы впервые в истории пересох в результате засухи из-за высоких температур. По словам директора по вопросам политики и науки природоохранной организации Rivers Trust Роба Коллинза, исток реки сместился от официальной начальной точки за пределами Сайренчестера во время продолжающейся сухой погоды и теперь находится более чем в 8 км вниз по течению.

Этим летом в Европе установилась аномальная жара. Во Франции, Испании, Италии бушуют лесные пожары. В Великобритании зафиксировали температурные рекорды. Из-за жары 18 июля одна из крупнейших в стране баз военно-воздушных сил «Брайз-Нортон» вышла из строя. При этом ЕС призывает граждан экономить электроэнергию на фоне решения отказаться от части российских энергоресурсов. В том числе граждан просят ограничить использование кондиционеров и горячей воды.