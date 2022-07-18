В Великобритании из-за жары вышла из строя база ВВС

Из-за аномальной жары одна из крупнейших в Великобритании баз военно-воздушных сил «Брайз-Нортон» вышла из строя, сообщает 18 июля телеканал Sky News.

По данным телеканала, жару не выдержала взлетно-посадочная полоса (ВПП), из-за чего полеты были приостановлены. Когда под воздействием солнца асфальтовое покрытие ВПП становится липкой, она не может считаться безопасной для использования.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров 18 и 19 июля могут подняться до +40 градусов. Из-за этого красные будки с таксофонами сменили свое назначение. Теперь они оснащены не телефонами, а дефибрилляторами. Их установили по всему Лондону в количестве около 50 тыс. единиц в качестве средства спасения от теплового удара.

«Солнечный удар» получило и лондонское метро. В результате жары в городе произошел сбой на линиях подземного транспорта.

Кроме того, из-за аномальной температуры официальные лица Соединенного Королевства пока будут проводить заседания не в классических костюмах, а в комфортной для жары одежде.

«Пока жара продолжает держаться на необычайном уровне и на протяжении этой недели, я не возражаю, чтобы члены парламента не носили пиджаки и галстуки в зале заседаний, если они так решат», — заявила в понедельник спикер палаты общин Линдси Хойл перед заседанием палаты, трансляцию которого вел сайт британского парламента.

Официальный дресс-код для британских парламентариев вновь будут обязателен с момента возобновления работы осенью после летнего перерыва.

17 июля максимальный — «красный» — уровень погодной опасности объявили в 15 департаментах Франции в связи с аномальной жарой.

А в Испании и вовсе по состоянию на 16 июля зафиксировано 360 смертей от последствий аномальной жары, которая длится уже больше недели.

23 июня зампред общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин заявил, что климатические условия во всем мире становятся более жесткими. При этом, по его словам, исправить ситуацию уже невозможно, будет только хуже.