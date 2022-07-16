В Испании из-за жары за неполную неделю скончались 360 человек

В Испании зафиксировано 360 смертей от последствий аномальной жары, которая длится уже шесть дней. Об этом в субботу, 16 июля, сообщили на сайте телерадиокомпании РТVЕ.

Как отмечается, данные составлены Институтом общественного здравоохранения с 10 по 15 июля.

«Согласно статистическим данным, вследствие высоких температур, которые отмечаются в Испании в последнюю неделю, скончались 360 человек, при этом пик смертности — 123 человека — пришелся на пятницу. А в первый день погибли 28 человек», — говорится в сообщении.

При этом испанская метеорологическая служба предупреждает, что 16 июля в континентальной части Испании столбик термометра не опустится ниже 28 градусов Цельсия, а местами достигнет 45 градусов.

Максимальный («красный») уровень погодной опасности из-за жары испанские метеорологи объявили в субботу в автономных сообществах Кантабрия, Наварра, Риоха, а также в городах Бадахос и Сарагоса.

Накануне сообщалось, что в Испании птицы падают на землю из-за жары. Отмечалось, что речь идет о городе Вальядолиде в автономном сообществе Кастилия-и-Леона на северо-западе страны, где столбик термометра поднимался до отметки 40,6 градуса.

Согласно прогнозам, жара в Вальядолиде не ослабнет до 19 июля.

Ранее, 23 июня, зампред общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин заявил, что климатические условия во всем мире становятся более жесткими. При этом, по его словам, исправить ситуацию уже невозможно, будет только хуже.