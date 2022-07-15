Птицы в Испании из-за жары стали падать на землю

В Испании птицы падают на землю из-за жары. Об этом 15 июля сообщила местная радиостанция Cadena Ser.

Речь идет о городе Вальядолиде в автономном сообществе Кастилия-и-Леона на северо-западе страны, где столбик термометра поднимался до отметки 40,6 градуса — это новый температурный рекорд.

По данным радиостанции, обеспокоенные жители сообщили в полицию о том, что голуби, стрижи и аисты резко снижаются и падают на землю.

Причиной такого поведения птиц может быть обезвоживание, которое в некоторых случаях приводят к быстрому снижению, дезориентации и неспособности летать.

Согласно прогнозам, жара в Вальядолиде не ослабнет до 19 июля.

Ранее, 23 июня, зампред Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин заявил, что климатические условия во всем мире становятся более жесткими. При этом, по его словам, исправить ситуацию уже невозможно, будет только хуже.