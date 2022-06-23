Эксперт предрек неизбежное ужесточение климатической ситуации в мире

Климатические условия во всем мире становятся более жесткими, при этом исправить ситуацию уже невозможно, будет только хуже. Об этом «Известиям» 23 июня заявил председатель Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», зампред Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

«Каких-то новых глобальных стихийных бедствий мы не ожидаем, но существующие ужесточаются. Я о ежегодных пожарах в Калифорнии, на юге Европы — Испании, Италии, а также в Сибири, на юге Африки. На наш взгляд, исправить ситуацию уже невозможно, будет только хуже. В свою очередь, в паводках зачастую виноваты сами люди, когда вырубают леса: корни деревьев более не удерживают излишнюю влагу», — подчеркнул эксперт.

По его словам, климат на планете в целом становится жестче, при этом температура скачет как в сторону жары, так и холода.

«Температура на некоторых территориях поднимается на два градуса ежегодно. Одновременно неожиданные морозы случаются в Европе или в Перу — до минус 15–20 градусов», — уточнил Нагибин.

В то же время он отметил, что Россия за счет своего географического положения хорошо готова к климатическим изменениям. Так, преимущественно северное расположение страны защищает ее от опустынивания территорий из-за засухи, с которым сталкиваются южные страны.

21 июня в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti заявили, что около 28% территории Италии грозит опустынивание на фоне засухи и жары. По прогнозам экспертов, жажда полей усилится из-за последней волны тепла в Италии, когда температура, как ожидается, превысит 40 градусов.

Отмечается, что крупнейшая итальянская река По в провинции Павия оказалась ниже нормы на 3,3 м, что оказалось хуже значений, регистрируемых в середине августа. Ассоциация сельхозпроизводителей бьет тревогу, так как из-за нехватки воды под угрозой находится более 30% национального сельскохозяйственного производства и половина животноводства.