«Красный» уровень опасности объявлен во Франции из-за аномальной жары

Максимальный — «красный» — уровень погодной опасности объявлен в 15 департаментах Франции в связи с аномальной жарой. Об этом сообщили 17 июля в национальной метеорологической службе Meteo France.

По информации синоптиков, в западной части страны — в регионах Дордонь, Ланды, Жиронда, Морбиан, Кот-д`Армор, Мен и Луара, Вандея — температура варьируется от 37 до 40 градусов по Цельсию.

Отмечается, что еще в 51 департаменте объявлен предпоследний — «оранжевый» — уровень тревоги.

Кроме того, по данным прогноза, аномально высокие температуры ожидаются в ближайшее время и в Париже. Пик жары, достигающей 40 градусов по Цельсию, анонсирован на 18–19 июля.

Согласно данным префектуры региона Новой Аквитании и Жиронды, продолжающиеся на западе страны почти неделю природные пожары повредили уже около 11 тыс. га лесного массива. Сообщается, что в операциях по тушению огня задействованы больше 1,2 тыс. пожарных, однако сдержать распространение огня пока не удается из-за засухи и жаркой погоды.

15 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что природные пожары в стране достигли беспрецедентных масштабов. Из районов, охваченных огнем, были эвакуированы около 15 тыс. местных жителей и туристов.

Ранее в этот день сообщалось, что в этом году сезон пожаров в некоторых частях Европы начался раньше, чем обычно, после того, как необычно сухая и горячая весна высушила почву, что власти связывают с изменением климата. Представитель Института Пьера-Симона-Лапласа в Сорбоннском университете Роберт Воард пояснил, что пока выбросы парниковых газов не снизятся до нуля, периоды аномальной жары будут усиливаться, будут происходить чаще и длиться дольше.

14 июля министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи сообщил о масштабном лесном пожаре в городе Мугла, распространяющийся огонь уничтожил уже 500 га леса.