В Болгарии более 12 тыс. человек остались без воды из-за пересохшей реки

Река Истрецка, питавшая водой болгарский город Своге и еще несколько населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от Софии, неожиданно пересохла, оставив без воды более 12 тыс. человек. Об этом сообщил 17 августа директор главной дирекции службы пожарной охраны и защиты населения Николай Николов.

По его словам, данная река частично протекает под землей, а потом выходит на поверхность. Однако сейчас она исчезла.

«Это случилось не в первый раз, подобное происходило в 70-е годы ХХ века. По словам очевидцев, тогда в течение 72 часов река восстановила свое течение. К сожалению, на данный момент этого еще не произошло», — рассказал чиновник журналистам.

Один из местных жителей рассказал, что помнит случай 40-летней давности, когда река сначала пересохла и воды не было три дня, но потом она пришла опять и «всё сметала на своем пути», пишет портал bourgas.ru.

Сейчас над решением проблемы водоснабжения работают эксперты гидрологической службы и местные власти. В регионе действуют 18 пунктов, где местные жители могут запастись питьевой водой или водой для технических нужд, а также работают мобильные водоноски. Из государственного резерва будет выделено более 99 тыс. л бутилированной питьевой воды.

10 августа сообщалось, что постепенное высыхание русла главной реки Германии Рейна, по которому перевозится 80% всех грузов из промышленных центров страны в порты Нидерландов, грозит экономическими проблемами. Уровень воды в реке может стать непроходимым для барж, что угрожает поставкам нефти и угля, которые необходимы стране в условиях снижения поставок российского газа. Сейчас уровень реки ниже, чем в тот же период времени в 2018 году, когда Европа пережила последнюю крупную засуху.

Постепенное высыхание рек на фоне аномальной жары затронуло не только Германию, но и Испанию, Южную Францию, Португалию и большую часть Италии.

4 августа сообщалось, что в Великобритании исток Темзы впервые в истории пересох в результате засухи из-за высоких температур. Исток реки сместился от официальной начальной точки за пределами Сайренчестера во время продолжающейся сухой погоды и теперь находится более чем в 8 км вниз по течению.

В тот же день власти Нидерландов и Франции объявили о нехватке пресной воды в странах ввиду засухи. Уточнялось, что некоторые советы по водным ресурсам предпринимают шаги для решения проблемы нехватки воды, вводя запрет на полив пахотных земель фермеров.