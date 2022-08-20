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Сунак разозлил британцев своим предвыборным роликом

Британцев привел в ярость позирующий с базукой кандидат в премьеры Сунак
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Фото: REUTERS/Paul Faith/Pool
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Читатели британской газеты Express возмутились предвыборным роликом кандидата в премьер-министры Великобритании Риши Сунака, в котором он позирует с противотанковой установкой.

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Отмечается, что агитационное видео было опубликовано на YouTube-канале политика.

«Остерегайтесь неудачника, потому что неудачнику нечего терять. Неудачник борется за каждый сантиметр. <…> Они работают усерднее, задерживаются дольше, думают лучше. Неудачники не сдаются. Они будут браться за трудные вещи, и они никогда не успокаиваются», — говорится в видео.

При этом на одном из кадров Сунак появился, предположительно, с противотанковой установкой британского производства NLAW в руках и навел ее в объектив камеры.

Британцы назвали его высокомерным, эгоцентричным и крайне грубым хулиганом.

«Люди не хотят знать, что он неудачник. Они хотят знать, что он сделает для них во время этого кризиса», — написал пользователь под ником tekline.

Некоторые читатели газеты возмутились тем, что Сунак очень богатый человек, который даже не предполагает, как британцы будут жить во время рецессии.

«Он сейчас в отчаянии, и это видно», — отметил red_33.

Ранее, 19 августа, сообщалось, что сенатор Совета Федерации Сергей Цеков отреагировал на призыв кандидата в премьер-министры Великобритании Риши Сунака не допускать президента России Владимира Путина на саммит стран «большой двадцатки» (G20).

В этот же день Сунак заявил, что партнеры и союзники Британии из G20 «несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим».

По мнению Цекова, кандидаты на пост премьера Британии должны «демонстрировать некую антироссийскую направленность». При этом он назвал Сунака несерьезным политиком, так как он не может оценить ситуацию в мире, в частности не может понять, что мировое сообщество нуждается в нормализации отношений с Россией.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста 7 июля. Это произошло на фоне ухода из его правительства более 50 политиков.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

Между тем телеканал Sky News рассказал, что члены Консервативной партии Великобритании по-прежнему считают Джонсона лучшим кандидатом на пост премьер-министра королевства.

Делая выбор между экс-премьер-министром и бывшим канцлером казначейства Великобритании Риши Сунаком, 68% респондентов отдали свой голос Джонсону, в то время как в пользу Сунака высказались 19% респондентов.

Однако результаты опроса среди всего населения страны показали, что популярность Джонсона значительно ниже: всего 26% предпочли Джонсона Трасс, набравшей 31% в свою пользу, и 32% поддержали его в противостоянии с Сунаком, набравшим 31%.

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