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В Совфеде назвали кандидата в премьеры Британии политиком-однодневкой

Сенатор Цеков назвал Риши Сунака политиком-однодневкой после призыва не допускать Путина на саммит G20
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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков 19 августа отреагировал на призыв кандидата в премьер-министры Великобритании Риши Сунака не допускать президента России Владимира Путина на саммит стран «большой двадцатки» (G20).

Ранее в этот день Сунак заявил, что партнеры и союзники Британии из G20 «несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим».

По мнению Цекова, кандидаты на пост премьера Британии должны «демонстрировать некую антироссийскую направленность».

«Даже, может быть, они так не считают, но они демонстрируют ее, чтобы показать, что они достойны быть избранными. Потому что Великобритания придерживается в целом антироссийских взглядов», — отметил сенатор в беседе с «Известиями».

При этом он назвал Сунака несерьезным политиком, так как он не может оценить ситуацию в мире, в частности не может понять, что мировое сообщество нуждается в нормализации отношений с Россией.

«Те политики, которые это понимают, они, конечно, являются реальными политиками. А эти все политики — однодневки», — заключил Цеков.

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Также в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо написало, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20 на Бали. При этом посол Индонезии в РФ Хосе Таварес сообщил, что Индонезия готова организовать на саммите встречу президента РФ и президента США Джо Байдена.

9 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин. Он отметил, что украинский президент предпочитает работать на международных саммитах посредством онлайн-формата, но в этом случае готов сделать исключение.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского пока нет.

Между тем, как сказал 20 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков, решение о формате участия Путина в саммите будет принято непосредственно перед поездкой.

Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ принять участие в мероприятии.

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