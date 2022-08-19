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Кандидат в премьеры Великобритании Сунак призвал не допускать Путина на саммит G20

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Фото: REUTERS/Russell Cheyne
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Бывший глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак, который сейчас является кандидатом в премьер-министры страны, призвал не допускать президента России Владимира Путина на саммит стран «большой двадцатки» (G20). Об этом 19 августа сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя политика.

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«Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом, пока он не прекратит свою незаконную <специальную операцию по защите Донбасса> на Украине», — цитирует его телеканал.

По словам представителя, партнеры и союзники Британии из G20 «несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим».

Ранее в четверг сообщалось, что Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ и главы США Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому. Президент Индонезии Джоко Видодо также заявил в беседе с Bloomberg, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20 на Бали, который состоится 15–16 ноября.

13 августа сообщалось, что несмотря на то что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вынужден уйти в отставку, члены Консервативной партии Великобритании по-прежнему считают его лучшим кандидатом на пост премьер-министра королевства. Делая выбор между экс-премьер-министром и Риши Сунаком, 68% респондентов отдали свой голос Джонсону, в то время как в пользу Сунака высказались 19% респондентов.

Однако результаты опроса среди всего населения страны показали, что популярность Джонсона значительно ниже: всего 26% предпочли Джонсона еще одному кандидату на его пост — нынешней главе МИД Великобритании Лиз Трасс, набравшей 31% в свою пользу, и 32% поддержали его в противостоянии с Сунаком, набравшим 31%.

9 августа стало известно, что Сунака высмеяли из-за дырки в ботинке во время его выступления в Дарлингтоне, в котором он прибыл, чтобы сразиться с Трасс на дебатах. СМИ не исключили, что дырка в ботинке могла стать хитрым ходом, так как недавно Сунака критиковали за ботинки Prada стоимостью свыше £500. Кроме того, известно, что политик один из богатейших людей Британии. В мае этого года его общий с женой капитал оценивался в £730 млн.

20 июля стало известно, что Сунак и глава МИДа страны Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьер-министра. Первые совместные теледебаты кандидатов на должность премьер-министра Великобритании прошли 25 июля. Они выступили в прямом эфире, трансляцию вел телеканал BBC One.

Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 7 июля. Это произошло на фоне ухода из его правительства более 50 политиков.

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