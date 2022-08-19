Кандидат в премьеры Великобритании Сунак призвал не допускать Путина на саммит G20

Бывший глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак, который сейчас является кандидатом в премьер-министры страны, призвал не допускать президента России Владимира Путина на саммит стран «большой двадцатки» (G20). Об этом 19 августа сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя политика.

«Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом, пока он не прекратит свою незаконную <специальную операцию по защите Донбасса> на Украине», — цитирует его телеканал.

По словам представителя, партнеры и союзники Британии из G20 «несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим».

Ранее в четверг сообщалось, что Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ и главы США Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому. Президент Индонезии Джоко Видодо также заявил в беседе с Bloomberg, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20 на Бали, который состоится 15–16 ноября.

13 августа сообщалось, что несмотря на то что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вынужден уйти в отставку, члены Консервативной партии Великобритании по-прежнему считают его лучшим кандидатом на пост премьер-министра королевства. Делая выбор между экс-премьер-министром и Риши Сунаком, 68% респондентов отдали свой голос Джонсону, в то время как в пользу Сунака высказались 19% респондентов.

Однако результаты опроса среди всего населения страны показали, что популярность Джонсона значительно ниже: всего 26% предпочли Джонсона еще одному кандидату на его пост — нынешней главе МИД Великобритании Лиз Трасс, набравшей 31% в свою пользу, и 32% поддержали его в противостоянии с Сунаком, набравшим 31%.

9 августа стало известно, что Сунака высмеяли из-за дырки в ботинке во время его выступления в Дарлингтоне, в котором он прибыл, чтобы сразиться с Трасс на дебатах. СМИ не исключили, что дырка в ботинке могла стать хитрым ходом, так как недавно Сунака критиковали за ботинки Prada стоимостью свыше £500. Кроме того, известно, что политик один из богатейших людей Британии. В мае этого года его общий с женой капитал оценивался в £730 млн.

20 июля стало известно, что Сунак и глава МИДа страны Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьер-министра. Первые совместные теледебаты кандидатов на должность премьер-министра Великобритании прошли 25 июля. Они выступили в прямом эфире, трансляцию вел телеканал BBC One.

Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 7 июля. Это произошло на фоне ухода из его правительства более 50 политиков.