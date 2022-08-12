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Кандидата на пост премьера Британии высмеяли за появление в дырявом ботинке

Daily Express: кандидат на пост премьера Британии Сунак пришел на дебаты в дырявом ботинке
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Фото: REUTERS/Scott Heppell
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Кандидата на пост премьер-министра Великобритании, экс-главу британского минфина Риши Сунака высмеяли из-за дырки в ботинке во время его выступления в Дарлингтоне. Об этом сообщила 9 августа газета Daily Express.

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Сунак прибыл на северо-восток страны, чтобы сразиться с главой британского МИДа Лиз Трасс на дебатах.

«Кандидат в лидеры от консерваторов был замечен в черном костюме и синем галстуке, но зоркие зрители заметили дырку на подошве его левого ботинка. Обычно он следит за своей внешностью на мероприятиях, но из-за этой неисправности гардероба он вызвал усмешку», — пишет издание.

Эти дебаты стали пятыми по счету из двенадцати, которые проходят в преддверии решения о том, кто сменит уходящего в отставку Бориса Джонсона с поста премьера в сентябре.

Газета отмечает, что в последние недели Сунак не раз оказывается в центре внимания. Прежде в СМИ появилось видео, снятое в 2001 году, на котором политик утверждает, что у него «нет друзей из рабочего класса». Также в интернете разошелся ролик, в котором Сунак хвастается тем, что забирает деньги из «неблагополучных городских районов» и вкладывает их в более богатые кварталы.

При этом СМИ не исключают, что дырка в ботинке могла стать хитрым ходом, так как недавно Сунака критиковали за ботинки Prada стоимостью свыше 500 фунтов. Кроме того, известно, что политик один из богатейших людей Британии. В мае этого года его общий с женой капитал оценивался в 730 млн фунтов.

20 июля стало известно, что Сунак и глава МИДа страны Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьер-министра. Первые совместные теледебаты кандидатов на должность премьер-министра Великобритании прошли 25 июля. Они выступили в прямом эфире, трансляцию вел телеканал Би-би-си One.

Днем ранее член палаты лордов от Консервативной партии Ричард Балф дал свою оценку обоим кандидатам на роль главы кабмина. По его словам, Лиз Трасс стремится завоевать репутацию «новой Тэтчер», однако для этого ей недостает выдающихся качеств, которыми обладала «железная леди». В свою очередь «скучный, но здравый» Сунак делает ставку на средний класс и консервативный подход к внутренним делам государства.

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