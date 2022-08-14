Sky News рассказал о предпочтении Джонсона другим кандидатам на пост премьера

Несмотря на то, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вынужден уйти в отставку, члены Консервативной партии Великобритании по-прежнему считают его лучшим кандидатом на пост премьер-министра королевства. Об этом 13 августа рассказал телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса Opinium.

На вопрос, кого бы респонденты хотели видеть в должности премьер-министра — Бориса Джонсона или главу британского МИД Лиз Трасс, — 63% ответили, что предпочитают именно Джонсона, в то время как Трасс выбрало 22% опрошенных.

Делая выбор между экс-премьер-министром и бывшим канцлером казначейства Великобритании Риши Сунаком, 68% респондентов отдали свой голос Джонсону, в то время в пользу Сунака высказались 19% респондентов.

Однако результаты опроса среди всего населения страны показали, что популярность Джонсона значительно ниже: всего 26% предпочли Джонсона Трасс, набравшей 31% в свою пользу, и 32% поддержали его в противостоянии с Сунаком, набравшим 31%.

Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 7 июля. Это произошло на фоне ухода из его правительства более 50 политиков.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

27 июля сообщалось, что Джонсон может получить должность генерального секретаря НАТО после того, как занимающий пост Йенс Столтенберг оставит его в сентябре 2023 года. Как утверждает издание, британского премьера на эту роль рассматривали давно, в том числе из-за недоверия США к деятелям Евросоюза, которые берутся за эту работу. Они слишком часто выступали с предложениями создать новую армию ЕС.

13 августа газета The Guardian сообщила, что Борис Джонсон рассматривает возможность вернуться в журналистику. Как говорится в публикации, руководство Daily Mail обращалось к Джонсону с просьбой написать колонку для издания. Представители экс-премьера отказались прокомментировать эту информацию.