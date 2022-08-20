Военкор «Известий» показал удары из тяжелых пушек «Пион» по позициям ВСУ

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов 20 августа представил видео работы самоходных артиллерийских установок «Пион».

На ролике 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка наносит удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказал журналисту механик-водитель установки с позывным Грач, целями союзников стали укрепрайоны ВСУ и скопления пехоты в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Посмотрите, чем мы работаем — 100 кг снаряд только весит. Так что, я думаю, всем нравятся наши «подарки», которые мы отправляем», — добавил военнослужащий.

Он пообещал и дальше «радовать» противников.

По словам командира расчета орудия с позывным Тоха, снаряды «Пиона» пробивают бетонные укрытия до 4 м вглубь.

«Шансов у них нет там», — сказал он.

20 августа военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал кадры уничтожения группы солдат вооруженных сил Украины артиллерией союзников. На кадрах видно, как артиллеристы уничтожают скопления живой силы ВСУ.

18 августа посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник рассказал «Известиям», что на линии Пески, Марьинка, Авдеевка союзные силы уверенно идут вперед. По его словам, оборона противника на линии Северск – Соледар – Артемовск серьезно потрепана и трещит в нескольких местах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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