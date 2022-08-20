Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЕК сообщила о прибытии первых десяти кораблей с зерном с Украины
Мир
Россия направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева
Мир
Власти Запорожья сообщили о предотвращении провокации Киева на ЗАЭС
Мир
США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur
Мир
В ООН заявили об идущей работе над устранением преград для российского экспорта
Мир
В Мариуполе заявили о покушении на мэра города
Мир
Мэр Лондона заявил о неспособности британцев платить за отопление и еду
Мир
Система ПВО сработала в Херсоне
Мир
МО сообщило о применении химических отравляющих веществ украинскими боевиками
Экономика
FT предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из РФ
Мир
Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за его слова о поддержке Киева
Происшествия
Якутск остался без электричества из-за аварии
Сюжет:

Уничтожение украинских военных на авдеевском направлении сняли с коптера

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов 20 августа предоставил кадры уничтожения группы солдат вооруженных сил Украины артиллерией союзников.

На кадрах видно, как артиллеристы уничтожают скопления живой силы ВСУ.

На видео можно увидеть, как воздушная разведка засекла передвижения украинских солдат в опорный пункт. Данные поступили наземным частям, вследствие чего артиллерия открыла огонь по позициям ВСУ. Можно увидеть, что после проведения серии артударов из укрытий смогли выбраться только двое украинских солдат.

Штурмовой сезон: союзные силы наступают в Соледаре и под Артемовском
ВС РФ и народные милиции заставляют ВФУ откатиться на линию Славянск – Краматорск – Константиновка

Ранее 20 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили в населенном пункте Андреевка Харьковской области более 100 боевиков националистического формирования «Кракен», в том числе 20 американских наемников.

Ранее, 19 августа, Конашенков сообщил, что ВКС РФ поразили пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) и «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) в Николаеве и ДНР. Он уточнил, что ударами ВКС были уничтожены свыше 50 националистов и 12 единиц военной техники.

Кроме того, в этот день Минобороны опубликовало кадры выполнения очередного задания расчетами артиллерийских установок 2С3 «Акация» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО). Сообщалось, что расчеты продолжают уничтожать опорные пункты, военную технику и другие цели ВСУ в ходе спецоперации по защите Донбасса.

16 августа в ведомстве заявили, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 20 и ранено до 30 националистов в районе Андреевки Херсонской области.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022