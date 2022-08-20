Уничтожение украинских военных на авдеевском направлении сняли с коптера

Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов 20 августа предоставил кадры уничтожения группы солдат вооруженных сил Украины артиллерией союзников.

На кадрах видно, как артиллеристы уничтожают скопления живой силы ВСУ.

На видео можно увидеть, как воздушная разведка засекла передвижения украинских солдат в опорный пункт. Данные поступили наземным частям, вследствие чего артиллерия открыла огонь по позициям ВСУ. Можно увидеть, что после проведения серии артударов из укрытий смогли выбраться только двое украинских солдат.

Ранее 20 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили в населенном пункте Андреевка Харьковской области более 100 боевиков националистического формирования «Кракен», в том числе 20 американских наемников.

Ранее, 19 августа, Конашенков сообщил, что ВКС РФ поразили пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) и «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) в Николаеве и ДНР. Он уточнил, что ударами ВКС были уничтожены свыше 50 националистов и 12 единиц военной техники.

Кроме того, в этот день Минобороны опубликовало кадры выполнения очередного задания расчетами артиллерийских установок 2С3 «Акация» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО). Сообщалось, что расчеты продолжают уничтожать опорные пункты, военную технику и другие цели ВСУ в ходе спецоперации по защите Донбасса.

16 августа в ведомстве заявили, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 20 и ранено до 30 националистов в районе Андреевки Херсонской области.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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