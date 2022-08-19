Реклама
Прямой эфир
Мир
Семь человек погибли в результате сильной бури в Австрии и Италии
Армия
Вице-адмирал Соколов назначен врио командующего Черноморским флотом
Мир
Союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР
Мир
Глава МИД Литвы предложил отозвать выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Патрушев заявил о развязывании Западом гибридной войны против России
Мир
Серые кенгуру устроили нашествие на город в Австралии
Мир
В Германии призвали запустить «Северный поток – 2»
Экономика
Афганистан предложил изюм и ископаемые в обмен на нефтепродукты из РФ
Происшествия
В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали россиянина за шпионаж в пользу СБУ
Происшествия
Заместитель имама и депутат ранены в результате стрельбы в Дагестане
Мир
Британцы раскритиковали желание властей платить больше за украинских беженцев
Мир
Американцам спрогнозировали «крах всего» из-за стареющего Джо Байдена
Сюжет:

ВКС РФ уничтожили свыше 50 националистов «Азова» и «Айдара» в Николаеве и ДНР

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) и «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) в Николаеве и Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 19 августа, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что ударами ВКС были уничтожены свыше 50 националистов и 12 единиц военной техники.

Кроме того, за сутки поражены шесть пунктов управления армии Украины, живая сила и военная техника в 247-ми районах.

«За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247-ми районах», — сообщил Конашенков.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022