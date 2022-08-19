ВКС РФ уничтожили свыше 50 националистов «Азова» и «Айдара» в Николаеве и ДНР

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) и «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) в Николаеве и Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 19 августа, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что ударами ВКС были уничтожены свыше 50 националистов и 12 единиц военной техники.

Кроме того, за сутки поражены шесть пунктов управления армии Украины, живая сила и военная техника в 247-ми районах.

«За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247-ми районах», — сообщил Конашенков.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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