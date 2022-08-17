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ВС России уничтожили более 30 националистов в районе Славянска
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ВС России уничтожили более 30 националистов в районе Славянска

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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ВС РФ уничтожили более 30 националистов в районе Славянска. Об этом в среду, 17 августа, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 3 тыс. 122-миллиметровых артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области ВКС РФ уничтожили более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники.

Днем ранее Конашенков заявил, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 20 и ранено до 30 националистов в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области.

Также в районе населенного пункта Артемовск ДНР было уничтожено более 50 националистов и шесть единиц военной техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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