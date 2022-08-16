ВКС России уничтожили более 20 националистов в Андреевке

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 20 и ранено до 30 националистов. Об этом 16 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов», — заявил он.

Также в результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики (ДНР) было уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники.

Кроме того, за последние сутки были поражены семь пунктов управления, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Соледара в ДНР, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 182 районах.

13 августа сообщалось, что в ходе наступательных действий союзных сил Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) в районе Артемовска полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады. Также Вооруженные силы РФ (ВС РФ) уничтожили более 100 человек 66-й механизированной бригады и «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ)» в районе Старых Терн.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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