В ходе наступательных действий союзных сил Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) в районе Артемовска в ДНР полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады. Об этом 13 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, Вооруженные силы РФ (ВС РФ) уничтожили более 100 человек 66-й механизированной бригады и «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ)» в районе Старых Терн.

«Также в рамках контрбатарейной борьбы подавлены два украинских взвода «Градов» у Соледара и Артемовска, три взвода «акаций» и пять взводов гаубиц Д-30 в ДНР», — отметил Конашенков на брифинге.

В Николаевской области российские военные уничтожили два Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на вертолетной площадке. Также был нанесен удар по резервам армии Украины в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области. В результате него уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих ВСУ. Также в результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в ДНР.

В свою очередь военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в ходе спецоперации нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады ВСУ, в результате чего уничтожили почти 200 националистов, сообщили в Минобороны.

Также в районе Краматорска в ДНР уничтожены пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней и подавлены два взвода РСЗО «Град» ВСУ в Донецкой Народной Республике.

Ранее, в субботу, офицер второго корпуса Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко сообщил, что обстрелов населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) за минувшие сутки зафиксировано не было.

Кроме того, накануне стало известно, что личный состав 23-го батальона 56-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыл.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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