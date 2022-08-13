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Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Пески в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Населенный пункт Пески в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью взят под контроль. Об этом 13 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики», — сказал он на брифинге.

5 августа замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов сообщал, что расположенный под Донецком поселок Пески находится под контролем союзных войск.

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Как пояснил «Известиям» 3 августа военный эксперт Дмитрий Болтенков, выстроенный в Песках мощный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставался камнем преткновения все предыдущие годы. Он отметил, что полная зачистка поселка будет не менее значимой победой, чем взятие Углегорской ТЭС.

Украинский доброволец Сергей Гнездилов рассказал, что бои за Пески стали для ВСУ адом и мясорубкой. По его словам, союзные силы без каких-либо проблем для себя «кладут артснаряд» в окопы украинских солдат, за десятки минут разбирают очень прочные бетонные позиции, без паузы и минимального отдыха продавливают линию обороны противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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