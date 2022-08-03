Бои за поселок Пески в Донецкой Народной Республике (ДНР) стали для вооруженных сил Украины (ВСУ) адом и мясорубкой. Об этом заявил украинский доброволец Сергей Гнездилов.

«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова «совсем», враг без каких-либо проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбирает очень прочные бетонные позиции за десятки минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», — написал он на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам военного, «едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один».

«Прямо сейчас мы теряем Пески, все человеческие и материальные наши возможности почти исчерпаны», — констатировал Гнездилов, подчеркнув, что на Украине эту ситуацию замалчивают.

Накануне замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов заявил, что Пески защищены от ВСУ на 50%.

Тогда же сообщалось, что понесший потери в районе поселка Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ в ходе отступления подвергся обстрелу своими же артиллеристами и практически полностью ликвидирован.

Как пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков, выстроенный в Песках мощный укрепрайон ВСУ оставался камнем преткновения все предыдущие годы. По его словам, полная зачистка поселка будет не менее значимой победой, чем взятие Углегорской ТЭС.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республике (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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