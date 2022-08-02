Реклама
Прямой эфир
Мир
Заксобрание Тайваня расстелило ковровую дорожку перед визитом Пелоси
Мир
Страны G7 допустили запрет на перевозку нефти из России
Экономика
ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро на 3 августа
Общество
Благовещенск затопило из-за сильных ливней
Мир
В ДНР сообщили о зачистке 50% поселка Пески от украинских подразделений
Мир
Канада добавила в санкционный список более 40 россиян
Мир
Марин Ле Пен заявила о большем вреде антироссийских санкций для Европы
Мир
Зеленский сменил главного аналитика СБУ
Авто
«Мострансавто» утилизировало около 420 устаревших автобусов
Экономика
Россия и Мьянма готовят стратегию экономического сотрудничества
Мир
Молдавия сократит потребление газа зимой минимум на 15%
Политика
Госдума 11 августа проведет внеплановый совет
Сюжет:

В ДНР сообщили о зачистке 50% поселка Пески от украинских подразделений

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поселок Пески на 50% защищен от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 августа сообщил заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов.

Пункт и значение: союзные войска начали штурм Авдеевки
Взятие города избавит от обстрелов Донецк и окрестности

«Наше подразделение в данный момент находится в населенном пункте Пески. Сейчас идет его зачистка, зачищаем окопы после прорыва первой линии обороны противника. Уже на 50% населенный пункт зачищен», — сказал он в эфире Первого канала.

В этот же день сообщалось, что понесший потери в районе поселка Пески батальон украинской мотопехотной бригады в ходе отступления подвергся обстрелу своими же артиллеристами и практически полностью ликвидирован.

31 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что Вооруженные силы Донецкой Народной Республики (ДНР) закрепились на юго-восточной окраине поселка Пески. Он добавил, что силами Народной милиции ДНР и ВС РФ украинские боевики были выбиты с позиций в районе шахты Бутовка на южной окраине Авдеевки. Замминистра информации отмечает, что этот район имел большое значение и играл важную роль в общей системе оборонительных укреплений авдеевской группировки противника.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022