В ДНР сообщили о зачистке 50% поселка Пески от украинских подразделений

Поселок Пески на 50% защищен от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 августа сообщил заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов.

«Наше подразделение в данный момент находится в населенном пункте Пески. Сейчас идет его зачистка, зачищаем окопы после прорыва первой линии обороны противника. Уже на 50% населенный пункт зачищен», — сказал он в эфире Первого канала.

В этот же день сообщалось, что понесший потери в районе поселка Пески батальон украинской мотопехотной бригады в ходе отступления подвергся обстрелу своими же артиллеристами и практически полностью ликвидирован.

31 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что Вооруженные силы Донецкой Народной Республики (ДНР) закрепились на юго-восточной окраине поселка Пески. Он добавил, что силами Народной милиции ДНР и ВС РФ украинские боевики были выбиты с позиций в районе шахты Бутовка на южной окраине Авдеевки. Замминистра информации отмечает, что этот район имел большое значение и играл важную роль в общей системе оборонительных укреплений авдеевской группировки противника.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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