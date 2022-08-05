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Поселок Пески в ДНР перешел под полный контроль союзных сил

ДНР: поселок Пески находится под полным контролем союзных сил
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Расположенный под Донецком поселок Пески находится под контролем союзных войск. Об этом 5 августа заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Илья Емельянов.

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«Что сам поселок [Пески] под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать», — сказал он в эфире Первого канала.

Накануне замкомандира 11-го Отдельного Гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов сообщил об установлении контроля над 70% поселка Пески. Он уточнил, что основные силы украинской армии были уже выбиты, шла зачистка населенного пункта, так как многие подвалы и частные дома были переоборудованы под военные пункты.

Как пояснил «Известиям» днем ранее военный эксперт Дмитрий Болтенков, выстроенный в Песках мощный укрепрайон ВСУ оставался камнем преткновения все предыдущие годы. Он отметил, что полная зачистка поселка будет не менее значимой победой, чем взятие Углегорской ТЭС.

До этого, 2 августа, украинский доброволец Сергей Гнездилов рассказал, что бои за Пески стали для вооруженных сил Украины (ВСУ) адом и мясорубкой. По его словам, союзные силы без каких-либо проблем для себя «кладут артснаряд» в окопы украинских солдат, за десятки минут разбирают очень прочные бетонные позиции, без паузы и минимального отдыха продавливают линию обороны ВСУ.

Тогда же в Минобороны РФ сообщили, что понесший потери в районе поселка Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ в ходе отступления подвергся обстрелу своими же артиллеристами и практически полностью ликвидирован.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республике (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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