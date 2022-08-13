Обстрелов населенных пунктов ЛНР со стороны ВФУ за минувшие сутки не зафиксировано
Обстрелов населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) за минувшие сутки зафиксировано не было. Об этом в субботу, 13 августа, сообщил офицер второго корпуса Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.
«За истекшие сутки, 12 августа 2022 года, представительством ЛНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации — Ред.) обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано», — говорится в посте его Telegram-канала.
Также 12 августа Марочко рассказал, что отряды вооруженных формирований Украины покидают свои позиции в округе населенного пункта Нагорное и движутся в сторону Соледара.
10 августа заместитель командующего первым корпусом НМ Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал о том, что союзные силы пересекли черту городов Соледар и Артемовск. Басурин уточнил, что тактика ведения боев в ходе спецоперации изменилась из-за уменьшения численности украинских боевиков.
Украинские националисты, удерживающие Артемовск, начинают выдыхаться, заявил Марочко 9 августа. Он объяснил, что некоторые военнослужащие ВФУ занимают уже вторую и третью линии обороны, то есть интенсивность обороны на некоторых участках местности снижается.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».