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Обстрелов населенных пунктов ЛНР со стороны ВФУ за минувшие сутки не зафиксировано

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Фото: ТАСС/Река Александр
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Обстрелов населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) за минувшие сутки зафиксировано не было. Об этом в субботу, 13 августа, сообщил офицер второго корпуса Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

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«За истекшие сутки, 12 августа 2022 года, представительством ЛНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации — Ред.) обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано», — говорится в посте его Telegram-канала.

Также 12 августа Марочко рассказал, что отряды вооруженных формирований Украины покидают свои позиции в округе населенного пункта Нагорное и движутся в сторону Соледара.

10 августа заместитель командующего первым корпусом НМ Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал о том, что союзные силы пересекли черту городов Соледар и Артемовск. Басурин уточнил, что тактика ведения боев в ходе спецоперации изменилась из-за уменьшения численности украинских боевиков.

Украинские националисты, удерживающие Артемовск, начинают выдыхаться, заявил Марочко 9 августа. Он объяснил, что некоторые военнослужащие ВФУ занимают уже вторую и третью линии обороны, то есть интенсивность обороны на некоторых участках местности снижается.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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