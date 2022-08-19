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Артиллеристы ВС РФ нанесли удары из установок «Акация» по ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты артиллерийских установок 2С3 «Акация» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) продолжают уничтожать опорные пункты, военную технику и другие цели ВСУ в ходе спецоперации по защите Донбасса. Минобороны России опубликовало кадры выполнения очередного задания.

Находясь на огневых позициях, артиллеристы поражают все виды укреплений ВСУ, колонны военной техники националистов, совершающих марш, а также стартовые площадки беспилотной авиации.

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«Все цели были поражены вовремя, в срок. Сегодня работали осколочно-фугасными снарядами на осколочном действии, на фугасном действии. Артиллерия 152-мм калибра — очень грозное оружие», — отметил

После выполнения боевой задачи расчеты самоходных артиллерийских установок перемещаются на другие огневые позиции и продолжают наносить точные артиллерийские удары по позициям украинских войск.

Российские военные отмечают высокую надежность, неприхотливость и точность САУ «Акация», а также ее возможность взаимодействия с беспилотной авиацией и артиллерийскими корректировщиками из состава соединений специального назначения ЦВО.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что российские артиллеристы, работающие на харьковском направлении, подавили огонь самоходной артустановки Caesar, поставленной Киеву из Франции. При этом поврежденную артиллерийскую установку боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировали.

Двумя днями ранее Минобороны России показало кадры боевой стрельбы группировки «Отважные» расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» по опорному пункту военных ВСУ. Удары по командным пунктам и отступающим колоннам украинских националистов наносятся 220-мм реактивными снарядами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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