Артиллеристы ВС РФ подавили огонь артустановки Caesar под Харьковом

Российские артиллеристы, работающие на харьковском направлении, подавили огонь самоходной артустановки Caesar, поставленной Киеву из Франции. Об этом в среду, 17 августа, сообщил «РИА Новости» командир подразделения.

«Корректировщик, который занимается контрбатарейной борьбой, обнаружил вражеское орудие, мы его засекли. После этого по огневой позиции противника отработал наш расчет «Града», подавив огонь французской артустановки Caesar», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что огневая позиция была уничтожена. При этом поврежденную артиллерийскую установку боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировали.

Ранее, 16 августа, корреспондент «Известий» показал работу артиллерии по позициям ВСУ на соледарском направлении. Работа ведется из артиллерийской советской установки «Мста-С». По словам журналиста, она работает в круглосуточном режиме. По позициям ВСУ выпускают снаряды калибром 152 мм, дальность которых достигает до 30 км.

До этого, 10 августа, Минобороны России показало кадры работы расчетов САУ «Мста-С», которые поразили технику и позиции украинских боевиков.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о готовности продолжать поставки оружия Киеву.

В свою очередь, представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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