Опубликованы кадры работы артиллерии по позициям ВСУ на соледарском направлении
Корреспондент «Известий» показал работу артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледарском направлении.
Работа ведется из артиллерийской советской установки «Мста-С». По словам журналиста, она работает без отдыха, в круглосуточном режиме. По позициям ВСУ выпускают снаряды калибром 152 мм, дальность которых достигает до 30 км.
«На изматывание противника работаем. Очень хорошо, кстати. Недавно три цели сразу отработали», — рассказал корреспонденту старший наводчик 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Путилин.
Он рассказал, что когда артиллеристы встречаются с пехотными бригадами, то получают благодарность за работу и поддержку.
На кадрах показано, как бойцы заряжают снарядами пушку и выпускают артиллерийский огонь по противнику.
«Сразу после нанесения удара мы уходим в укрытие, потому что украинские националисты могут ответить», — добавил журналист.
13 августа в Минобороны РФ рассказали, что 13 августа, что в ходе наступательных действий союзных сил Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) в районе Артемовска были полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады ВСУ. Также подавлены два украинских взвода «Градов» у Соледара и Артемовска, три взвода «акаций» и пять взводов гаубиц Д-30 в ДНР.
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.
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