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Опубликованы кадры работы артиллерии по позициям ВСУ на соледарском направлении

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Фото: IZ.RU
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Корреспондент «Известий» показал работу артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледарском направлении.

Работа ведется из артиллерийской советской установки «Мста-С». По словам журналиста, она работает без отдыха, в круглосуточном режиме. По позициям ВСУ выпускают снаряды калибром 152 мм, дальность которых достигает до 30 км.

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«На изматывание противника работаем. Очень хорошо, кстати. Недавно три цели сразу отработали», — рассказал корреспонденту старший наводчик 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Путилин.

Он рассказал, что когда артиллеристы встречаются с пехотными бригадами, то получают благодарность за работу и поддержку.

На кадрах показано, как бойцы заряжают снарядами пушку и выпускают артиллерийский огонь по противнику.

«Сразу после нанесения удара мы уходим в укрытие, потому что украинские националисты могут ответить», — добавил журналист.

13 августа в Минобороны РФ рассказали, что 13 августа, что в ходе наступательных действий союзных сил Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) в районе Артемовска были полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады ВСУ. Также подавлены два украинских взвода «Градов» у Соледара и Артемовска, три взвода «акаций» и пять взводов гаубиц Д-30 в ДНР.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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