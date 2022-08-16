Военные РФ уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью РСЗО «Ураган»

Минобороны России показало кадры боевой стрельбы группировки «Отважные» расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» по опорному пункту военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На стартовые позиции боевые машины реактивных систем прибывают менее чем за две минуты, удары по командным пунктам и отступающим колоннам украинских националистов наносятся 220-мм реактивными снарядами.

Командир расчета с позывным Самурай рассказал о выполнении задачи по уничтожению опорного пункта украинских военных.

«Благодаря грамотным решениям командира дивизиона, командира батареи, слаженности действий дивизиона АСУ и моего расчета цели поразили. Снаряд фугасной части попал именно по танку. Важно осознавать, что мы как ячейка большого государства попали, сделали пользу и приблизили победу», — поделился он.

Командир батареи с позывным Вершина добавил, что РСЗО «Ураган» — очень эффективное оружие, потому что позволяет накрывать как площадные цели, так и отдельные цели, работать с различными типами боеприпасов и поражать противника в кратчайшие сроки. Работа расчета ведется, как правило, против маневренных целей, артиллерии и реактивной артиллерии противника.

По словам военного, важна и скорость свертывания — оставления стартовой позиции, поскольку противник может предпринять мероприятия для контрборьбы.

«Благодаря нашим системам, тому, что мы поразили различные радиолокационные станции, взводы батареи противника как буксируемых, так и реактивных систем залпового огня, интенсивность ответного огня снизилась в неимоверное количество раз», — сообщил военный.

Поражение позиций украинских националистов проводится парами и по одной боевой машине в зависимости от стоящих задач. Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты.

Ранее, 13 августа, официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ходе наступательных действий союзных сил Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛДНР) в районе Артемовска в ДНР полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады. Также подавлены два украинских взвода «Градов» у Соледара и Артемовска, три взвода «акаций» и пять взводов гаубиц Д-30 в ДНР, отметил он.

В тот же день российское оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Отмечалось, что армейская авиация в зоне спецоперации занимается сопровождением колонн, ликвидацией бронетехники, доставкой десанта и военного груза, а также авиационной поддержкой подразделений.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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