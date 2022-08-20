ВС РФ уничтожили под Харьковом более 100 боевиков «Кракена»

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили в населенном пункте Андреевка Харьковской области более 100 боевиков националистического формирования «Кракен», в том числе 20 американских наемников. Об этом 20 августа сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников», — сказал он.

Помимо этого в районе сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады территориальной обороны украинских войск на севере Харькова уничтожено до 130 боевиков и восемь единиц специальной автомобильной техники.

Ранее, 19 августа, Конашенков сообщил, что ВКС РФ поразили пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) и «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) в Николаеве и ДНР. Он уточнил, что ударами ВКС были уничтожены свыше 50 националистов и 12 единиц военной техники.

Кроме того, в этот день Минобороны опубликовало кадры выполнения очередного задания расчетами артиллерийских установок 2С3 «Акация» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО). Сообщалось, что расчеты продолжают уничтожать опорные пункты, военную технику и другие цели ВСУ в ходе спецоперации по защите Донбасса.

16 августа в ведомстве заявили, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 20 и ранено до 30 националистов в районе Андреевки Херсонской области.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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