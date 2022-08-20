В Совфеде заявили о готовности РФ поставлять газ при создании ЕС нужных условий

Российская Федерация готова поставлять газ в Европу, но для этого страны должны выполнять свою часть соглашения, решая созданные ими же проблемы. Об этом 20 августа заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Мы готовы поставлять газ, но для этого должны быть созданы условия», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, проблема с доставкой в Россию турбин для газопровода в соответствии с установленными правилами — это забота Германии.

«Они затеяли эту проблему и с турбинами, и с их возвращением, и самое главное — с запуском газопровода «Северный поток – 2», — подчеркнул Джабаров.

Он уточнил, что ФРГ обязана решить эту проблему.

Накануне в «Газпроме» предупредили, что поставки по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. До этого, в середине июня, поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для газопровода, которые возникли из-за антироссийских санкций. Российская компания не могла вернуть агрегат с техобслуживания в Канаде. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в РФ и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.

«Северный поток – 2» — экспортный газопровод из РФ в страны Европы через Балтийское море. Несмотря на то, что строительство закончилось в 2021 году, он не запущен. Немецкое Федеральное сетевое агентство 16 ноября прошлого года заявило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG (оператора трубопровода). Nord Stream 2 AG 26 января зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH, таким образом выполнив требование регулятора о необходимости создания дочерней структуры для германской части трубопровода для дальнейшей сертификации.

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер 16 июня отметил, что «Северный поток – 2» с технической точки зрения полностью готов для транспортировки энергоресурса, но «находится под давлением» и до сих пор не сертифицирован.

Представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер 19 августа рассказал, что в настоящий момент в актуальной повестке дня правительства Германии не стоит вопрос о запуске «Северного потока – 2».

При этом зампредседателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики выступил за запуск газопровода на фоне непростой ситуации с энергоснабжением в стране.