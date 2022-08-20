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В Совфеде заявили о готовности РФ поставлять газ при создании ЕС нужных условий

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Российская Федерация готова поставлять газ в Европу, но для этого страны должны выполнять свою часть соглашения, решая созданные ими же проблемы. Об этом 20 августа заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

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«Мы готовы поставлять газ, но для этого должны быть созданы условия», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, проблема с доставкой в Россию турбин для газопровода в соответствии с установленными правилами — это забота Германии.

«Они затеяли эту проблему и с турбинами, и с их возвращением, и самое главное — с запуском газопровода «Северный поток – 2», — подчеркнул Джабаров.

Он уточнил, что ФРГ обязана решить эту проблему.

Накануне в «Газпроме» предупредили, что поставки по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. До этого, в середине июня, поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для газопровода, которые возникли из-за антироссийских санкций. Российская компания не могла вернуть агрегат с техобслуживания в Канаде. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в РФ и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.

«Северный поток – 2» — экспортный газопровод из РФ в страны Европы через Балтийское море. Несмотря на то, что строительство закончилось в 2021 году, он не запущен. Немецкое Федеральное сетевое агентство 16 ноября прошлого года заявило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG (оператора трубопровода). Nord Stream 2 AG 26 января зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH, таким образом выполнив требование регулятора о необходимости создания дочерней структуры для германской части трубопровода для дальнейшей сертификации.

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер 16 июня отметил, что «Северный поток – 2» с технической точки зрения полностью готов для транспортировки энергоресурса, но «находится под давлением» и до сих пор не сертифицирован.

Представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер 19 августа рассказал, что в настоящий момент в актуальной повестке дня правительства Германии не стоит вопрос о запуске «Северного потока – 2».

При этом зампредседателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики выступил за запуск газопровода на фоне непростой ситуации с энергоснабжением в стране.

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