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«Газпром» заявил о готовности «Северного потока – 2» к экспорту газа в Европу

Глава «Газпрома» Миллер: «Северный поток – 2» готов для транспортировки газа в Европу
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Фото: Global Look Press/Nord Stream AG
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Газопровод «Северный поток – 2» с технической точки зрения полностью готов для транспортировки газа в Европу. Такое заявление в четверг, 16 июня, сделал руководитель «Газпрома» Алексей Миллер на сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Северный поток – 2» находится под давлением, и газ можно и сегодня поставлять в Германию по нему, но он не запущен в работу, потому что он не сертифицирован», — сказал Миллер.

Он также подчеркнул, что, в частности, регуляторы Европы спровоцировали рекордные цены и сверхвысокую волатильность на рынках сырья.

«Да, у нас снижение поставок газа в Европу на несколько десятков процентов. Только вы знаете, цены-то выросли не на десятки процентов, а в несколько раз, поэтому уж извините, но если скажу, что мы ни на кого не в обиде, то не покривлю душой», — отметил глава компании.

Кроме того, Миллер напомнил о предупреждениях «Газпрома» в отношении европейских государств о неликвидности спотовых площадок, поскольку газ не является классическим биржевым товаром в сравнении с нефтью.

14 мая руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников в беседе с «Известиями» рассказал, если транзит газа РФ через Украину прервется и не будет использоваться маршрут поставок через Польшу, то страны Евросоюза смогут сохранить объем закупок российского газа на текущем уровне только за счет экстренного запуска газопровода «Северный поток – 2». В противном случае подача российского газа в Европу может упасть на 40%.

11 мая министерство экономики Германии заявило о «смерти» «Северного потока – 2» из-за начавшейся спецоперации по защите жителей Донбасса. Так глава ведомства Аннике Айхорн прокомментировала возможность активации трубопровода, построенного в сентябре 2021 года.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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