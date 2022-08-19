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В ФРГ заявили об отсутствии планов по скорому запуску «Северного потока – 2»

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Фото: Global Look Press/Daniel Reinhardt
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В настоящий момент в актуальной повестке дня правительства Германии не стоит вопрос о запуске газопровода «Северный поток – 2». Такое заявление в пятницу, 19 августа, сделал представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер в ходе брифинга.

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«В принципе нужно сказать, что мы остановили процесс сертификации «Северного потока – 2», и по понятным причинам. Возобновление проекта не стоит на повестке дня», — заявил представитель бундестага.

Он также обратил внимание на предупреждение канцлера Германии Олафа Шольца о том, что у России для выполнения своих контрактных обязательств есть «достаточно мощностей».

Незадолго до этого появилась информация о приходе высокопоставленных политиков правящей партии Германии к выводу о необходимости проведения газовых переговоров с Россией. Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки в целом выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне непростой ситуации с энергоснабжением в стране.

17 августа агентство Bloomberg сообщило, что в случае прекращения поставок газа из РФ в Германию стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. Сотрудники агентства после анализа данных пришли к выводу, что при таком исходе запасов хватит только на три месяца.

Поставки газа упали из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В стране начался газовый кризис.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.

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