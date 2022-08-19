Три взрыва прогремели в столице Сомали

В столице Сомали Могадишо прогремели три взрыва, стрельба продолжается, передает в пятницу, 19 августа, издание Goobjoog.

«Три взрыва произошли около района KM4 в Могадишо», — отмечается в Twitter издания.

Не исключено, что есть пострадавшие.

Кроме того, террористы группировки «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов», запрещена в РФ) захватили отель Hayat, сообщает новостной портал Somali guardian.

Ранее, 17 июля, в Сомали из-за взрыва заминированного грузовика с террористом-смертником возле отеля Nur Dob в городе Джоухар погибли два человека. Инцидент произошел примерно в 90 км от столицы Сомали Могадишо. Тогда были ранены более 15 человек, включая региональных министров и директоров.