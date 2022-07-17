Из-за взрыва у сомалийского отеля погибли два человека

Заминированный грузовик с террористом-смертником взорвался 17 июля рядом с популярным среди чиновников отелем Nur Dob в городе Джоухар, примерно в 90 км от столицы Сомали Могадишо. Об этом сообщает Somali Guardian, уточняя, что были ранены более 15 человек, включая региональных министров и директоров, два человека погибли.

Среди пострадавших оказались региональные министры по делам женщин и здравоохранения, а также бывший вице-спикер парламента Хиршабель. Бывшие депутаты, директора и другие чиновники также были госпитализированы с травмами, полученными в результате происшествия. Отмечается также, что причинен значительный ущерб зданию отеля, а также близлежащим домам. На данный момент район оцеплен полицией.

Премьер-министр Сомали Хамза Абди Барре сообщил, что провел телефонный разговор с президентом штата, где произошел взрыв, —Хиршабель Али Гудлау и «выразил свое горе по поводу трусливого террористического акта». Премьер подчеркнул, что он «твердо поддерживает жителей Хиршабелле и их лидеров».

Военизированная радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов», запрещена в России) немедленно взяла на себя ответственность, заявив, что позже обнародует подробности о потерях в результате взрыва.

В мае американские военные возобновили присутствие в Сомали для противодействия местной террористической группировке «Аш-Шабаб», которая позиционирует себя как ответвление сети «Аль-Каида» (обе запрещены на территории РФ). По экспертным оценкам, в «Аш-Шабаб» насчитывается от 5 тыс. до 10 тыс. боевиков.

«Аш-Шабаб» была создана в Сомали в 2004 году. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства и препятствует гуманитарной деятельности ООН. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками.

В феврале 2012 года один из главарей «Аш-Шабаб» объявил о присоединении боевиков к террористической организации «Аль-Каида». Общая численность «Аш-Шабаб», по данным разведки миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), составляет 7 тыс. боевиков.

2 января 2021 года США нанесли два воздушных удара по объектам террористической группировки «Аш-Шабаб» на юге Сомали. В коммюнике, приложенном к посту, говорилось, что удары были совершены в координации с сомалийским правительством.