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США нанесли два воздушных удара по объектам боевиков в Сомали

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США нанесли два воздушных удара по объектам террористической группировки «Аш-Шабаб» на юге Сомали. Об этом в субботу, 2 января, сообщило Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) в Twitter.

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В коммюнике, приложенном к посту, говорится, что удары были совершены в координации с сомалийским правительством.

«Оба удара были нанесены в окрестностях города Куньо-Барроу, Сомали, — говорится в документе. — Первоначальные оценки свидетельствуют, что в результате были уничтожены обе цели».

Согласно первоначальной оценке командования, никто из мирных жителей при стрельбах не пострадал и не погиб.

«Эти действия ясно продемонстрировали нашу неизменную приверженность Сомали и нашим региональным партнерам. Мы сохраняем средства и волю для нанесения удара по террористической сети «Аш-Шабаб», когда это необходимо, для защиты региона и окончательной защиты наших собственных народов», — приводятся слова главы операции африканского командования, генерала Джо Тайлера.

Ранее в этот же день сомалийский новостной портал Goobjoog News сообщил, что бомбардировщик ВВС США нанес удар четырьмя крылатыми ракетами по зданию радиостанции, принадлежащей террористической группировке «Аш-Шабаб».

«Аш-Шабаб» была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками.

В феврале 2012 года один из главарей «Аш-Шабаб» объявил о присоединении боевиков к террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Общая численность «Аш-Шабаб» , по данным разведки миротворческой Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), составляет сейчас 7 тыс. боевиков.

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