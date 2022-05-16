Прямой эфир

Байден одобрил запрос на возобновление военного присутствия США в Сомали

0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден в понедельник, 16 мая, одобрил запрос Пентагона на восстановление «небольшого устойчивого» военного присутствия Вашингтона в Сомали. Об этом сообщили в Белом доме.

Сомалийские пираты за прошлый год напали на суда лишь 15 раз
Сомалийские пираты за прошлый год напали на суда лишь 15 раз
Разбогатевшие разбойники хотят легализовать свои богатства

Инициатива была принята для борьбы с международным терроризмом. Как рассказал представитель Белого дома во время брифинга, число американских военных будет насчитывать менее 500 против 750, которые присутствовали на территории Сомали, пока экс-президент США Дональд Трамп не поручил свернуть операцию.

«Президент Байден утвердил запрос министра обороны о размещении сил США в Восточной Африке для воссоздания небольшого постоянного американского военного присутствия в Сомали», — заявили в Белом доме.

Американские военные возобновят присутствие в Сомали для противодействия местной террористической группировке «Аш-Шабаб», которая позиционирует себя как ответвление сети «Аль-Каида» (обе запрещены на территории РФ). По экспертным оценкам, в «Аш-Шабаб» насчитывается от 5 тыс. до 10 тыс. боевиков.

«Аш-Шабаб» была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками.

В феврале 2012 года один из главарей «Аш-Шабаб» объявил о присоединении боевиков к террористической организации «Аль-Каида». Общая численность «Аш-Шабаб», по данным разведки миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), составляет сейчас 7 тыс. боевиков.

2 января 2021 года США нанесли два воздушных удара по объектам террористической группировки «Аш-Шабаб» на юге Сомали. В коммюнике, приложенном к посту, говорилось, что удары были совершены в координации с сомалийским правительством.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022