Байден одобрил запрос на возобновление военного присутствия США в Сомали

Президент США Джо Байден в понедельник, 16 мая, одобрил запрос Пентагона на восстановление «небольшого устойчивого» военного присутствия Вашингтона в Сомали. Об этом сообщили в Белом доме.

Инициатива была принята для борьбы с международным терроризмом. Как рассказал представитель Белого дома во время брифинга, число американских военных будет насчитывать менее 500 против 750, которые присутствовали на территории Сомали, пока экс-президент США Дональд Трамп не поручил свернуть операцию.

«Президент Байден утвердил запрос министра обороны о размещении сил США в Восточной Африке для воссоздания небольшого постоянного американского военного присутствия в Сомали», — заявили в Белом доме.

Американские военные возобновят присутствие в Сомали для противодействия местной террористической группировке «Аш-Шабаб», которая позиционирует себя как ответвление сети «Аль-Каида» (обе запрещены на территории РФ). По экспертным оценкам, в «Аш-Шабаб» насчитывается от 5 тыс. до 10 тыс. боевиков.

«Аш-Шабаб» была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками.

В феврале 2012 года один из главарей «Аш-Шабаб» объявил о присоединении боевиков к террористической организации «Аль-Каида». Общая численность «Аш-Шабаб», по данным разведки миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), составляет сейчас 7 тыс. боевиков.

2 января 2021 года США нанесли два воздушных удара по объектам террористической группировки «Аш-Шабаб» на юге Сомали. В коммюнике, приложенном к посту, говорилось, что удары были совершены в координации с сомалийским правительством.