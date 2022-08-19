Депутат Госдумы прокомментировал разговор Токаева с Путиным

Депутат Госдумы Константин Затулин 19 августа прокомментировал «Известиям» разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я надеюсь, что президент Путин нашел аргументы для президента республики Казахстан. Мы с уважением относимся к республике Казахстан и к президенту республики Казахстан. <…> Нам было, конечно, на кончик хвоста, как говорят в мультфильме, обидно, когда он сказал всё то, что он сказал по поводу ДНР и ЛНР на Петербургском форуме», — заявил Затулин.

Ранее в этот день Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи, где провел переговоры с Путиным.

12 июля в ходе телефонного разговора Путин и Токаев подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также на реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах.

6 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что правительства России и Казахстана находятся в постоянном контакте, регулярно проходят переговоры на высшем уровне, страна остается дружественной РФ. Кроме того, он отметил, что Нур-Султан не принимал решений о поддержке направленных против Москвы санкций.

17 июня в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Токаев заявил, что в Нур-Султане считают ДНР и ЛНР квазигосударствами и вряд ли признают их независимость.