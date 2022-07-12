Путин и Токаев договорились об укреплении партнерства России и Казахстана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 12 июля сообщили в Кремле.
«Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах», — говорится в сообщении.
Также лидеры стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в русле достигнутых договоренностей по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
17 июня Токаев в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что Казахстан создает благоприятные условия для специалистов из России. В свою очередь, Путин заявил, что Россия будет брать пример с Казахстана в этом вопросе.
19 мая Путин и Токаев в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения стран и подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства, затронув некоторые аспекты деятельности интеграционных объединений на евразийском пространстве.