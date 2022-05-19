Путин и Токаев провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым 19 мая.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, политики обсудили двусторонние отношения стран, в частности подтвердив обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства. Кроме того, обсуждались практические вопросы торгово-экономического сотрудничества.

«В развитие прошедшей 16 мая в ходе юбилейного саммита ОДКБ встречи Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня, включая ряд практических вопросов торгово-экономического сотрудничества. Затронуты также некоторые аспекты деятельности интеграционных объединений на евразийском пространстве», — указали в Кремле.

16 мая в РФ состоялся саммит Организации договора о коллективной безопасности. В нем приняли участие лидеры всех шести государств-участников. Помимо Путина это президент Таджикистана Эмомали Рахмон, белорусский лидер Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров. На саммите также будет присутствовал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.