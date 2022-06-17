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Казахстан создает благоприятные условия для работы специалистов из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Казахстан создает благоприятные условий для специалистов из России, которые со временем всё же смогут оттуда вернуться на родину. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Действительно, мы создаем самые благоприятные возможности для работы наших российских коллег, друзей, которые приехали на работу к нам. Полагаю, что это не постоянное явление. Возможно, со временем они вернутся на родину, в Россию», — указал Токаев в ходе пленарного заседания.

Как отметил казахстанский лидер, «во всяком случае, и здесь мы должны быть вместе». По его словам, отторгать людей, которые в силу тех или иных причин решили поработать в Казахстане, абсолютно невозможно.

Как заявил на пленарном заседании президент России Владимир Путин, Россия будет брать пример с Казахстана, который создал благоприятные условия для IT-специалистов, уезжающих из РФ на работу именно туда.

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19 мая по итогам телефонного разговора президента Путина с казахстанским коллегой в Кремле подтвердили, что политики обсудили двусторонние отношения стран и подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства, затронув некоторые аспекты деятельности интеграционных объединений на евразийском пространстве.

4 апреля сообщалось, что в России готовится новая программа по возвращению соотечественников — высококлассных специалистов, которые сейчас ощущают себя некомфортно в зарубежных странах и хотят вернуться на историческую родину. Эту информацию «Известиям» подтвердили в Минтруде и Минпромторге.

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