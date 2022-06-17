Казахстан создает благоприятные условия для работы специалистов из РФ
Казахстан создает благоприятные условий для специалистов из России, которые со временем всё же смогут оттуда вернуться на родину. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Действительно, мы создаем самые благоприятные возможности для работы наших российских коллег, друзей, которые приехали на работу к нам. Полагаю, что это не постоянное явление. Возможно, со временем они вернутся на родину, в Россию», — указал Токаев в ходе пленарного заседания.
Как отметил казахстанский лидер, «во всяком случае, и здесь мы должны быть вместе». По его словам, отторгать людей, которые в силу тех или иных причин решили поработать в Казахстане, абсолютно невозможно.
Как заявил на пленарном заседании президент России Владимир Путин, Россия будет брать пример с Казахстана, который создал благоприятные условия для IT-специалистов, уезжающих из РФ на работу именно туда.
19 мая по итогам телефонного разговора президента Путина с казахстанским коллегой в Кремле подтвердили, что политики обсудили двусторонние отношения стран и подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства, затронув некоторые аспекты деятельности интеграционных объединений на евразийском пространстве.
4 апреля сообщалось, что в России готовится новая программа по возвращению соотечественников — высококлассных специалистов, которые сейчас ощущают себя некомфортно в зарубежных странах и хотят вернуться на историческую родину. Эту информацию «Известиям» подтвердили в Минтруде и Минпромторге.